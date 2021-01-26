Ижевск, , 11:50 — REGNUM В Удмуртии вынесли приговор в отношении жителя Ижевска по уголовному делу по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в августе 2020 года молодой человек в вечернее время похитил в цветочной мастерской на улице Удмуртской букет из 25 роз стоимостью 1,8 тыс. рублей. В ходе расследования ущерб он возместил.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае прошлого года в Ижевске был задержан 19-летний ранее судимый местный житель за кражу 19 плиток шоколада.

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