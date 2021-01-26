Улан-Удэ, , 11:28 — REGNUM Следователи разбираются в очередном инциденте с нападением собак на 9-летнюю девочку в Улан-Удэ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии.

Пострадавшая возвращалась из школы, когда около 13 часов дня 26 января на неё набросилась стая собак. Спас ребёнка местный житель, который отогнал животных и оказал помощь. Девочка была госпитализирована с укушенными ранами головы и бедра. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что если на ребёнка напали бродячие собаки, будет возбуждено уголовное дело, которое объединят с ранее открытым делом о халатности чиновников администрации города.

«В случае если на девочку напали домашние животные, будут приняты меры по установлению владельцев собак, которые подлежат привлечению к установленной ответственности», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Улан-Удэ сообщили об отлове двух из трёх напавших собак. Предварительно установлено, что они имеют хозяев.

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