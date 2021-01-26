Самара, , 11:28 — REGNUM Автомобиль скорой помощи столкнулся с автокраном «Ивановец» в Самаре. Об этом 26 января сообщают очевидцы произошедшего в социальной сети.

Сообщается, что дорожное происшествие произошло в Куйбышевском районе города на пересечении улиц Уральская и Утевская.

По данным некоторых СМИ, автомобиль скорой помощи ехал со включенным звуковым сигналом и проблесковым маяком: столкновение произошло в тот момент, когда скорая помощь выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

По информации некоторых СМИ, в этой аварии пострадали врач, фельдшер и водитель скорой помощи.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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