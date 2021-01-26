Омск, , 11:19 — REGNUM Вынесен приговор омскому экс-полицейскому, признанному виновным во взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 января в следственном управлении СКР по Омской области.

По данным ведомства, экс-начальник отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по городу Омску Алексей Липин осуждён по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»).

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности региональных УМВД и УФСБ.

По данным следствия, в апреле 2019 года Липин за четыре раза частями получил от знакомого адвоката Сергея Гладуна взятку в сумме 133 тысячи рублей.

Полицейский предоставлял адвокату служебную информацию об обстоятельствах ДТП со смертельным исходом, сведения о персональных данных потерпевших и их родственников. Он склонял родственников потерпевших воспользоваться юридическими услугами именно этого адвоката. Речь шла об оформлении документов для получения страховых компенсационных выплат в размере до 500 тысяч рублей. Также взятка была получена за беспрепятственное предоставление копий документов по уголовным делам и материалам проверок по фактам ДТП, необходимых для обращения в страховую компанию. Часть своего гонорара адвокат передавал полицейскому.

Следствие провело обыск по месту жительства Липина. В результате было изъято 4 млн рублей. Обвиняемый заявил, что это его денежные накопления. Обнаруженные деньги были арестованы судом в счёт будущего исполнения наказания по приговору в виде штрафа.

После возбуждения уголовного дела полицейского уволили. В ходе расследования он не признал своей вины. Адвокат же признался в содеянном и способствовал расследованию. Уголовное преследование в отношении адвоката было прекращено по примечанию к статье 291 УК РФ («Дача взятки»).

Куйбышевский районный суд города Омска приговорил Липина к 3,6 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 2,4 млн рублей. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Забайкальскому краю объявило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего мэра Читы.

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