Новый Оскол, Белгородская область, , 11:20 — REGNUM Микроавтобус «Газель» съехал в кювет 26 января возле Нового Оскола Белгородской области. Две пассажирки рейсовой маршрутки доставлены в больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, около 07:10 водитель «Газели» 1947 года рождения не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. Автобус следовал по маршруту «Новый Оскол — хутор Полевой». В результате ДТП две пассажирки маршрутки доставлены в лечебное учреждение.

Всего в момент аварии в микроавтобусе находились восемь пассажиров.