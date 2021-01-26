Джакарта, , 11:15 — REGNUM Военно-воздушные силы Индонезии передали 17 тонн гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения в Западном Сулавеси и наводнения в Южном Калимантане, сообщает Detik.

Солдаты ВВС Индонезии помогли пострадавшим от наводнения в Банджармасине провинции Южный Калимантан. Военные были задействованы для обеспечения логистики и очистки завалов.

Военные медики также были переброшены в деревню Боттенг в Западном Сулавеси для оказания медицинских услуг пострадавшим жителям.

Напомним, в результате землетрясения, произошедшего 15 января 2021 года на Сулавеси, погибли 90 человек.

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