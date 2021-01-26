Чита, , 11:07 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю объявило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего мэра Читы Олега Кузнецова. Речь идёт о преступлениях, совершенных по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По данным следствия, Олег Кузнецов, занимая должность руководителя администрации городского округа «Город Чита», в 2016—2019 годах использовал должностное положение для получения взяток от одного из читинских предпринимателей за оказание ему покровительства.

В 2016 году Олег Кузнецов, получил от предпринимателя взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ. Предприниматель произвел работы по благоустройству придомовой территории частного дома, принадлежащего гражданской супруге Кузнецова, расположенного в пригороде Читы. Стоимость работ составила 2,3 млн рублей.

В этом же году предприниматель восстановил дом сожительницы Кузнецова, уничтоженный пожаром, оплатив стоимость ремонта на сумму около 7 млн рублей. Помимо этого, предприниматель приобрел мебель и другие предметы на сумму около 700 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма взяток Кузнецову составила около 10 млн рублей.

В ходе предварительного следствия Кузнецов не признал вину в инкриминируемом деянии. Тем не менее, по действующему законодательству, за каждое из инкриминируемых Кузнецову преступлений предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, замминистра правительства Забайкальского края Олег Кузнецов был задержан в феврале 2020 г. Тогда отмечалось, что взятку на сумму порядка двух миллионов рублей чиновник получил в виде безвозмездного благоустройства придомовой территории у собственного дома.

Своей должности в мэрии Читы Олег Кузнецов лишился в мае 2019 года на фоне критики за неубранный мусор в Чите. На его место назначен ветеран боевых действий — первый заместитель руководителя администрации Александр Сапожников.

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