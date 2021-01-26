Челябинск, , 11:06 — REGNUM В Челябинске найден мёртвым курсант филиала военно-воздушной академии ВВС. Об этом пишут СМИ.

Его тело было обнаружено возле одного из жилых домов. По предварительным данным, имел место несчастный случай. Курсант ремонтировал кондиционер в квартире своих родителей, не удержался и упал с шестого этажа, пишет Znak.com.

Известно, что юноша был в каникулярном отпуске. По факту произошедшего идёт проверка. Её проводят командование Челябинского гарнизона, а также правоохранительные органы.