Казань, , 11:09 — REGNUM В одной из школ Казани от работы отстранили повара, накормившего детей пельменями с пола. Нарушение выявили благодаря родительскому контролю питания, введенного в городе с 11 января. Об этом сообщает пресс-служба управления образования Казани.

В соцсетях появилось сообщение от одной из мам учащегося школы №130, которая возмутилась тем, что повар положила пельмени в кастрюлю с едой для детей, которые ранее упали на пол. Сотрудник школьного пищеблока в объяснительной признала описанный факт. В управлении образования города уверены, что данная мера в дальнейшем позволит устранить недостатки в процессе организации питания.

Пока обязанности повара в школе распределили между другими сотрудниками столовой. Поиск нового повара ведется.

ИА REGNUM напоминает, в школах Казани создали систему родительского контроля за питанием детей. В конце 2020 года городскому управлению образования было поручено собрать директоров школ и актив родителей на обучающий семинар, в котором их ознакомили со стандартом организации питания в образовательных учреждениях.

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