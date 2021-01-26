Ульяновск, , 11:04 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя управляющей компании. Его обвинили в хищении средств жильцов при оплате ЖКУ, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Дело было заведено на основании материалов прокурорской проверки. По данным правоохранителей, бывший генеральный директор одной из компаний, которая обслуживает 11 многоквартирных домов в Ульяновске, присваивал денежные средства, вносимые гражданами в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Пострадавшими по делу проходят три человека. Следствие полагает, что ущерб составил около 50 тыс. рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силовики задержали руководителя коммерческого предприятия Ульяновской области, которого обвиняют в хищении 140 млн рублей бюджетных средств. Расследование уголовного дела продолжается.

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