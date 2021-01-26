Джакарта, , 10:55 — REGNUM В министерстве морских дел и рыболовства Индонезии заявили о задержании трёх рыболовецких судов, ведущих незаконную рыболовную деятельность в водах Малаккского пролива, сообщает Antara.

«Мы будем твердо стоять на переднем крае защиты морских и рыбных ресурсов», — говорится в заявлении министерства.

В водах Индонезии задержали две рыболовецкие лодки под флагом Малайзии и одно индонезийское судно за незаконный рыбный промысел. Задержаны также три гражданина Малайзии и четыре гражданина Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее береговая охрана Индонезии задержала нефтяной танкер под иранским флагом за нарушение международного права.

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