Сут-Хольский район, Тува, , 10:52 — REGNUM В Туве следователи разбираются в обстоятельствах гибели 29-летнего мужчины, тело которого было найдено 23 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, инцидент произошёл в таёжной местности Сут-Хольского района.

По предварительным данным, в тот день ранее знакомые местные жители находились на охоте.

«В ходе совместного распития спиртного один из мужчин на почве личных неприязненных отношений начал беспорядочно стрелять в знакомых, причинив одному из них огнестрельную рану, а затем свел счеты с жизнью», — отметили в управлении.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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