Барнаул, , 10:47 — REGNUM В Барнауле вынесен приговор 49-летнему местному жителю, который, как установило следствие, совершил определённые действия сексуального характера в отношении ребенка. Как пояснили в СУ СК РФ по Алтайскому краю, жертвой домогательств стала 11-летняя девочка.

Удар по психике злоумышленник нанёс 19 августа 2020 года, выполняя отделочные работы в одной из квартир Барнаула. Уголовное дело расследовали согласно п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Барнауле был вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, который находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил насилие над ребёнком, представившись почтальоном.

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