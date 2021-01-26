Аскизский район, Хакасия, , 10:47 — REGNUM В Аскизском районе Хакасии 50-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего сына (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 26 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, мужчина проживал в доме у своего 26-летнего сына в Аскизском районе. Вечером 11 ноября 2020 года хозяин дома играл в нарды со своей супругой. Его пьяный отец был недоволен шумом от игры, возникла ссора, переросшая в драку.

Отец ранил сына ножом в грудь. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В настоящее время он содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области житель города Арамиль осуждён за убийство своего брата.

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