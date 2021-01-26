Киев, 26 января 2021, 10:49 — REGNUM 269 населённых пунктов Украины остаются обесточенными из-за непогоды. Об этом сообщила 26 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Из-за обильных осадков и сильных порывов ветра во многих регионах сработала защита линий электропередачи.
Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черкасской области двое мужчин и ребёнок погибли, провалившись под лёд во время зимней рыбалки.
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