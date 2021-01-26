Киев, , 10:49 — REGNUM 269 населённых пунктов Украины остаются обесточенными из-за непогоды. Об этом сообщила 26 января пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Из-за обильных осадков и сильных порывов ветра во многих регионах сработала защита линий электропередачи.

«Обесточены 269 населённых пунктов в 12 областях, а именно: Полтавская — 77, Житомирская — 40, Киевская — 37, Львовская — 37, Черниговская — 24, Винницкая — 13, Черкасская — 13, Днепропетровская — 8, Волынская — 8, Одесская — 6, Кировоградская — 4 и Херсонская — 2», — рассказали в пресс-службе.

Бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черкасской области двое мужчин и ребёнок погибли, провалившись под лёд во время зимней рыбалки.

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