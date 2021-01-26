Улан-Удэ, , 10:38 — REGNUM На 9-летнюю девочку в Улан-Удэ напали собаки, имеющие хозяев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города, комментируя очередной инцидент в микрорайоне Забайкальский, произошедший сегодня днём, 26 января.

«Девочка доставлена в медицинское учреждение с укушенными ранами волосистой части головы и бедра. Состояние удовлетворительное. Оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в мэрии.

По данным чиновников, ребёнок возвращался домой из школы, когда на неё набросились три собаки. Две из них уже пойманы. Правоохранители в настоящее время устанавливают владельцев животных.

Напомним, за последний месяц это уже третий резонансный случай нападения на собак в микрорайоне Забайкальский. Как сообщало ИА REGNUM, после нападения своры на также возвращавшегося из школы 11-летнего мальчика власти города начали отлов безнадзорных животных. Был организован подвоз детей до школы и домой, а также охрана силами народных дружинников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Улан-Удэ собаки вновь напали на ребёнка