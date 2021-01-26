Северобайкальск, Бурятия, , 10:30 — REGNUM В Бурятии завершился процесс над 45-летним местным жителем, которого обвиняли в изнасиловании 12-летней девочки и убийстве двух лиц. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, оба преступления были совершены в начале нулевых годов.

По данным следствия, в сентябре 2000 года в Северобайкальске обвиняемый обманом завлёк возвращавшуюся из школы 12-летнюю девочку в лесной массив. Там он изнасиловал ребёнка, после чего убил платком жертвы.

Спустя два года, в августе 2002 года он вызвался подвезти на машине 21-летнюю девушку, работавшей в местной библиотеке, до близлежащего посёлка.

«По пути за пределами населенного пункта между водителем и пассажиркой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес девушке удар ножом в грудь, после чего, двигаясь на автомобиле на высокой скорости, открыл пассажирскую дверь и вытолкнул жертву из салона наружу», — отметили в управлении.

При падении девушка получила травмы, в результате которых скончалась. Через 16 лет после этого следователям удалось найти сумку потерпевшей, которую убийцы выкинул вместе с девушкой из машины.

Злоумышленник был признан виновным в изнасиловании и убийствах, и приговорён к 18 годам лишения свободы. Однако в ходе пересмотра приговора в кассационном порядке суд учёл, что преступления мужчина совершил, имея судимость за другие умышленные преступления. В итоге наказание было изменено на 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.