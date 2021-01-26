Владивосток, , 10:27 — REGNUM В конце 2020 года администрацией Владивостока были приняты новые коэффициенты, определяющие размер арендной платы за землю. Председателя регионального отделения «Партии Роста» в Приморском крае Кирилла Батанова возмутило, что эти постановления принимались в период пандемии коронавируса и без широкого обсуждения, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Читайте также: В мэрии Владивостока чиновника поймали с поличным на взятке

«В мою бытность заместителем председателя совета по развитию малого предпринимательства такие вещи было принято обсуждать на совете, который состоял на 2/3 из бизнес объединений. Я не говорю уже об оценке регулирующего воздействия, информация о заключении которой на сайте администрации города отсутствует», — отметил Батанов.

Руководитель приморского отделения «Партии Роста» особое внимание обратил на то, что решение об увеличении коэффициентов властями города принято в период пандемии, когда малый бизнес испытывает сложности в связи с введёнными ограничительными мерами. Батанов заявил, что по данным фактам готовится обращение в прокуратуру Владивостока и городскую думу.

«Например коэффициент для строительства объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания подняли с 2,5 до 8,86. Так же имеются и другие повышенные коэффициенты. Например, совершенно непонятно, чем провинился и без того небогатый малый бизнес ветеринарных клиник, коэффициент, по которому вырос с 1 до 8. Подобные решение ни в коем случае не должны приниматься за закрытой дверью кабинета. Это предмет обсуждения и тщательной оценки. И закон тут на стороне предпринимателей. Но я погрузился в сравнение коэффициентов поглубже, и ой как повеяло схематозами департамента земли времен Натальи Соколовой. Ранее, например, в городе для того, чтобы избежать выделения участков для перепродажи или просто про запас были введены коэффициенты многократно увеличивающие плату, в случае если земля не используется в хозяйственном обороте. Например, ничего не построено в течение 10 лет (индивидуальное жилищное строительство), коэффициент увеличивался с 2 до 350. По излюбленным схемам с садоводами, наоборот коэффициенты снижены (с 8 до 3,34), свыше 10 соток — с 12 до 3,86. Возможно, мы уже опоздали и все уже сделано, но будем очень надеяться, что ФСБ разберется. Не зря сейчас расследуются уголовные дела в отношении руководства управления муниципальной собственности!», — заключил Кирилл Батанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье возбуждено уголовное дело в отношении замначальника управления муниципальной собственности мэрии Владивостока. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.