Владивосток, 26 января 2021, 10:32 — REGNUM В Приморье за прошлую неделю на предприятиях скончались три работника, столько же человек получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов края (ФППК).
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«Все три смерти носят так называемый естественный характер», — пояснили в Федерации профсоюзов.
Смерть 56-летнего докера-механизатора Владивостокской механизированной дистанции погрузо-разгрузочных работ и коммерческих операций ДВ ОАО РЖД зарегистрирована в Уссурийске прямо во время прохождения очередного медосмотра. Мужчина умер на приёме врача.
На «Владивостокском предприятии электрических сетей» скончался 67-летний машинист насосных установок.
Потерял сознание на рабочем месте, а затем умер в машине скорой помощи 61-летний слесарь"Приморского водоканала».
В Дальнегорске на химическом заводе тяжелую травму получил 45-летний слесарь-ремонтник, его затянуло между шкивом и ремнями привода дробильной машины.
Открытый перелом голени во время выборки трала получил 25-летний моторист рыболовецкой компании"Пасифик Марин Шипленд».
Перелом шейки бедра со смещением диагностирован у 65-летней старшей медицинской сестры Приморского краевого противотуберкулезного диспансера.
Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело после смерти рабочего на строительной площадке возбуждено в Уфе.