Владивосток, , 10:32 — REGNUM В Приморье за прошлую неделю на предприятиях скончались три работника, столько же человек получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов края (ФППК).

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«Все три смерти носят так называемый естественный характер», — пояснили в Федерации профсоюзов.

Смерть 56-летнего докера-механизатора Владивостокской механизированной дистанции погрузо-разгрузочных работ и коммерческих операций ДВ ОАО РЖД зарегистрирована в Уссурийске прямо во время прохождения очередного медосмотра. Мужчина умер на приёме врача.

На «Владивостокском предприятии электрических сетей» скончался 67-летний машинист насосных установок.

Потерял сознание на рабочем месте, а затем умер в машине скорой помощи 61-летний слесарь"Приморского водоканала».

В Дальнегорске на химическом заводе тяжелую травму получил 45-летний слесарь-ремонтник, его затянуло между шкивом и ремнями привода дробильной машины.

Открытый перелом голени во время выборки трала получил 25-летний моторист рыболовецкой компании"Пасифик Марин Шипленд».

Перелом шейки бедра со смещением диагностирован у 65-летней старшей медицинской сестры Приморского краевого противотуберкулезного диспансера.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело после смерти рабочего на строительной площадке возбуждено в Уфе.