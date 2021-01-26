Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге нелегального мигранта подозревают в сексуальном насилии над пятилетним мальчиком, совершенном более двух лет назад.

Как сообщает 26 января агентство «Оперативное прикрытие», в полицию с заявлением обратилась 26-летняя женщина. Она рассказала, что в 2018 году к ее сыну, которому на тот момент было пять лет, приставал брат ее бывшего мужа. По словам заявительницы, 27-летний уроженец Таджикистана, находясь в Петербурге без регистрации, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее ребенка.

«Подозреваемого задержали в квартире на улице Карташихина. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ», — говорится в сообщении.

Отметим, согласно Уголовному кодексу РФ, за данное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет и с ограничением свободы на срок до двух лет.