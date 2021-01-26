Беляевский район, , 10:13 — REGNUM В поселке Бурлыкский Беляевского района Оренбургской области вечером 25 января произошел пожар в жилом доме, в результате погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.

В ликвидации возгорания задействовали два пожарных боевых расчета. На тушение потребовалось около часа. Площадь пожара составила всего 3 квадратных метра. Наиболее вероятной причиной ЧП в ГУ МЧС назвали неосторожное обращение с огнем при курении.

Стоит отметить, с начала 2021 года на территории Оренбуржья зарегистрировано 240 пожаров, из них 74 пожара произошло по причине неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении.