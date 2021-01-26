Новосибирск, , 10:08 — REGNUM В Новосибирской области за минувшую неделю — с 18 по 24 января — произошло 123 пожара, из них 78 в жилом секторе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«Нарушение правил пожарной безопасности в быту привели к гибели десяти человек и ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Специалисты управления призвали новосибирцев в период аномальных морозов внимательнее относится к пожарной безопасности своего жилья и при возникновении пожара незамедлительно сообщайте в пожарную охрану.