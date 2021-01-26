Казань, , 10:41 — REGNUM В Татарии бывший 38-летний заместитель начальника, начальника центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-19 УФСИН России по РТ подозревается в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

По версии следствия, летом 2019 года индивидуальный предприниматель заключила контракт с исправительной колонией на изготовление 380 гробов. Подозреваемый после согласования условий контракта потребовал у предпринимательницы деньги и товарно-материальные ценности на сумму 160 тыс. рублей за бесперебойное исполнение контракта и покровительство. При отказе мужчина угрожал остановить производство по контракту. Женщина была вынуждена передать злоумышленнику деньги и смарт-часы.

Мужчина по решению суда заключен под стражу. Проводятся следственный действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела, возбужденного по п.п. «б», «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в апреле 2020 года в отношении одного из жителей Татарии было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В июле адвокат, защищая обвиняемого, сообщила, что через нее и неустановленных лиц необходимо передать 600 тыс. рублей за изменение меры пресечения на домашний арест. Мужчина заявил об этом в УФСБ по РТ и его дальнейшие действия контролировали оперативные службы. 12 октября адвоката после получения денег задержали. Свою вину женщина признала.

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