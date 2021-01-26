Баку, , 10:07 — REGNUM При взрыве в жилом здании в пригороде Баку погиб один человек и ещё шестеро пострадавших были извлечены из-под завалов. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Уточняется, что в настоящее время сотрудники аварийно-спасательных служб продолжают поисково-спасательную операцию в двухэтажном частном жилом доме, который расположен по адресу: Абшеронский район, город Хырдалан, 27-й квартал.

«Спасатели МЧС спасли из-под завалов шестерых граждан, обнаружили тело одной женщины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ликвидации последствий взрыва были задействованы 228 сотрудников Службы спасения особого риска азербайджанского МЧС, 19 единиц техники, 4 специально обученные собаки, 20 сотрудников противопожарной службы и три единицы противопожарной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в одном из пригородных районов Баку произошел взрыв в жилом доме.