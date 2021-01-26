Старый Оскол, Белгородская область, , 10:22 — REGNUM Крупную партию поддельного алкоголя изъяли сотрудники правоохранительных органов в Старом Осколе Белгородской области. В общей сложности в бутылках и канистрах находилось более восьми тонн спиртных напитков, сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального УМВД.

Владелец товара — 50-летний ранее судимый мужчина. По предварительным данным, подозреваемый закупал спиртное за пределами региона через своих знакомых. Затем он перепродавал алкоголь как в розницу, так и мелкооптовыми партиями. Из арендованных гаражей оперативники изъяли более восьми тонн продукции без специальной маркировки, разлитой в бутылки и канистры. Общая стоимость спиртного составила около миллиона рублей. Контрафакт направлен на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.