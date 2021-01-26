Барнаул, , 09:54 — REGNUM Трескучие морозы в Алтайском крае сохраняться, как минимум, до 28 января. По сведениям регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 и 27 января температура воздуха в ночное время может опустится до — 43 °C.

На большей части территории края ночью и днем обещают небольшой, местами умеренный снег. 28 января на Алтае будет идти снег, метели, на дорогах — сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7−12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. При потеплении температура воздуха поднимется до — 8 °C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные морозы пришли на Алтай под Новый год. Тогда температура воздуха опускалась ниже — 35 °C.

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