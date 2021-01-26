Джакарта, 26 января 2021, 09:49 — REGNUM Жители острова Бинтан в Индонезии обнаружили на пляже объект, предположительно являющийся фрагментом крыла самолета, сообщает Antara.
Объект обнаружил местный житель, очищая пляж от мусора.
На место выехали представители местных органов власти, чтобы проверить достоверность информации.
Обнаруженную находку заберут для проведения расследования.
По данным источника, длина объекта, похожего на фрагмент крыла самолета, достигает трёх метров.
Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской провинции Южная Суматра на берег выбросило семиметрового кита.
Читайте также: В Индонезии на берег выбросило семиметрового кита