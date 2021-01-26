Соледар, ДНР, , 09:47 — REGNUM За минувшие стуки зафиксированы шесть обстрелов территории ДНР со стороны украинских формирований. Об этом сообщили 26 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях боевики ВСУ выпустили восемь мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, вооружение БМП и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Спартак, Александровка, Еленовка», — сказано в сообщении.

Всего, по данным представительства, было выпущено 34 единицы боеприпасов. Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли из вооружения БМП пункт пропуска, расположенный в посёлке Еленовка.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли район КПВВ «Еленовка» в ДНР