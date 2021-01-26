Найроби, , 09:49 — REGNUM Тяжелые бои вспыхнули в сомалийском городе недалеко от кенийской границы, в результате чего, по словам очевидцев, погибли по меньшей мере 11 человек и еще 14 получили ранения. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на постановление министерства информации Сомали.

Бои в городе Балед-Хаво на юго-западе провинции Гедо начались поздно вечером в воскресенье, 24 января, и продолжались до утра понедельника, 25 января.

Министерство информации Сомали обвинило Кению в поддержке «повстанцев» для нападения на федеральные силы на фоне растущей напряженности между двумя восточноафриканскими соседями.

Официальный представитель полуавтономного штата Джуббаленд, вице-президент Мохаммуд Саид Адан сообщил BBC, что региональные силы, дислоцированные за пределами города, были атакованы федеральными силами в городе.

Федеральное правительство и администрация Джуббаланда спорят за контроль над некоторыми регионами, граничащими с Кенией.

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