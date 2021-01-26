Иркутск, , 09:41 — REGNUM Намерение продать смартфон чуть не стоило жизни 25 летней жительнице Иркутска. Подробности сообщает пресс-служба регионального МВД РФ.

Объявление о продаже дорогостоящего гаджета женщина разместила в интернете, а чуть позже пошла на встречу с потенциальным покупателем. Но тот, осмотрев товар, нанес продавцу многочисленные удары ножом и, забрав смартфон, скрылся.

Злоумышленника правоохранителям удалось разыскать в течение суток. Им оказался 13-летний подросток. Во время обыска по месту его жительства обнаружен и изъят похищенный смартфон, а также иные вещественные доказательства. Пострадавшая находится в больнице. Прокуратура Иркутска по факту происшествия проводит проверку, возбуждено уголовное дело.