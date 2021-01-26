Палембанг, Индонезия, 26 января 2021, 09:14 — REGNUM В индонезийской провинции Южная Суматра на берег выбросило семиметрового кита, сообщает CNN Indonesia.
Глава отдела по связям с общественностью правительства округа Оган Комеринг Илир Ади Янто заявил, что кит жив, но пока не удается вытащить кита в море.
Местные власти обратились к агентству по сохранению природных ресурсов Южной Суматры за помощью.
«Мы пыталось помочь киту, вытащив его с помощью скоростного катера. Однако, поскольку вода мелкая, а кит весит около полтонны, наши усилия не увенчались успехом», — заявил Ади Янто.
По его словам, на спине и хвосте кита есть раны.
Жители сделали искусственную яму с водой вокруг пострадавшего кита. Это, как ожидается, поможет вытащить кита во время прилива.
Ади Янто отметил, что кит, вероятно, обитал в море Бангка. Однако это первый случай, когда кита выбросило на берег в районе округа Оган Комеринг Илир.
Местных жителей призвали не предпринимать действий, которые могут навредить киту, например, не залезать на него.