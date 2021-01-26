Палембанг, Индонезия, , 09:14 — REGNUM В индонезийской провинции Южная Суматра на берег выбросило семиметрового кита, сообщает CNN Indonesia.

Глава отдела по связям с общественностью правительства округа Оган Комеринг Илир Ади Янто заявил, что кит жив, но пока не удается вытащить кита в море.

Местные власти обратились к агентству по сохранению природных ресурсов Южной Суматры за помощью.

«Мы пыталось помочь киту, вытащив его с помощью скоростного катера. Однако, поскольку вода мелкая, а кит весит около полтонны, наши усилия не увенчались успехом», — заявил Ади Янто.

По его словам, на спине и хвосте кита есть раны.

Жители сделали искусственную яму с водой вокруг пострадавшего кита. Это, как ожидается, поможет вытащить кита во время прилива.

Ади Янто отметил, что кит, вероятно, обитал в море Бангка. Однако это первый случай, когда кита выбросило на берег в районе округа Оган Комеринг Илир.

Местных жителей призвали не предпринимать действий, которые могут навредить киту, например, не залезать на него.