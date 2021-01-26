Горно-Алтайск, , 09:07 — REGNUM В Республике Алтай в 2020 году возбуждено 43 уголовных дела о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, четыре из них связаны с серией развратных действий с использованием всемирной сети.

Всего к уголовной ответственности за подобные преступление было привлечено 28 человек. Дела направлены в суд.

«Потерпевшими по данным уголовным делам признаны 34 несовершеннолетних лица в возрасте от 4 до 17 лет. В настоящее время в производстве следователей следственного управления находится 4 уголовных дела указанной категории», — отметили в ведомстве.

В связи с этим следователи призвали обеспечить информационную безопасность детей, которые легко попадают «в расставленные педофилами ловушки» в соцсетях. При этом последним зачастую помогает избежать ответственности анонимность и нахождение в других странах.