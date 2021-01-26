Улан-Удэ, , 09:01 — REGNUM В микрорайоне Забайкальский города Улан-Удэ зарегистрирован очередной случай нападения собак на ребёнка. В этот раз жертвой нападения стала 9-летняя девочка, передаёт портал «Ариг Ус».

Инцидент произошёл около 13 часов 26 января. На месте в настоящее время работают правоохранители. Кроме того, на место выехали три группы отлова.

Напомним, микрорайон «прославился» в последнее время благодаря серии нападений бродячих собак на людей, в том числе на школьника. В связи с этим власти республики инициировали ряд изменений в законодательстве, которые рассматривают сегодня депутаты Заксобрания на внеочередной сессии.

Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, к охране школьников от собак привлекли народных дружинников и казаков.

Читайте ранее в этом сюжете: К охране школьников от собак в Улан-Удэ привлекли казаков