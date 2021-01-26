Владимир, , 08:50 — REGNUM В результате пожара в частном жилом доме в городе Вязники Владимирской области погибли три человека. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Уточняется, что сообщение о пожаре по адресу: город Вязники, улица Чкалова, дом 5 А, поступило в 23:48 мск 25 января. Также отмечается, что пожарные оперативно прибыли к месту, однако из-за позднего сообщения на момент прибытия кровля дома и хозяйственной пристройка горели по всей площади.

«К сожалению, мужчина 1957 г. р., проживающий в нем, был обнаружен погибшим. Позже, при разборке конструкций хозяйственной пристройки, были обнаружены еще двое погибших мужчин», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что площадь пожара составила 40 кв. м., к его ликвидации пожара привлекались три единицы техники и 11 человек. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января жительницу посёлка Божово (Челябинская область) спасли из горящего дома сотрудники Росгвардии.