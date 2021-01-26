Закаменск, Бурятия, , 08:44 — REGNUM В городе Закаменск на юге Бурятии при пожаре у себя дома погибла пожилая женщина. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике, трагедия произошла в ночь на 26 января.

Сообщение о возгорании в двухквартирном доме поступило в пожарную часть около 00:20 часов. Спустя четыре минуты огнеборцы уже были на месте происшествия. За двадцать минут им удалось ликвидировать пожар.

«На пожаре погибла женщина 1948 года рождения. Бабушка проживала в доме одна. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки», — рассказала старший дознаватель ОНДПР по Закаменскому району Анастасия Юдина.

В управлении добавили, что короткое замыкание является самой частой причиной пожаров.