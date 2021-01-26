Барнаул, , 08:25 — REGNUM Специалисты всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ предупредили о возможных подтоплениях приусадебных участков в Сибири и Дальнем Востоке.

«Исходя из долгосрочного синоптического прогноза, в южных и восточных регионах Сибири и юго-востоке Дальнего Востока создаются условия, способствующие формированию наледей на малых реках и, как следствие, приводящие к подтоплению пониженных участков местности, приусадебных участков, жилых домов и объектов инфраструктуры», — пояснил заместитель начальника института Игорь Сосунов.

По его словам, наибольшие риски подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры в результате образования наледей на малых реках прогнозируются на территории Алтайского края, Бурятии, Тувы, Хакасии, Иркутской области и Забайкальского края.