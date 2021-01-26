Улан-Удэ, , 08:20 — REGNUM Мэр столицы Бурятии Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил проверить дошкольные учреждения из-за последних инцидентов в учреждениях дошкольного образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Накануне из СМИ стало известно о самовольном уходе трёхлетнего воспитанника детского сада во время тихого часа. Мальчика в одном нижнем белье на морозе заметила случайная прохожая и привела обратно в здание. В связи с этим у чиновников возникли вопросы, в том числе по поводу исправности системы видеонаблюдения.

«Оставлять детей без присмотра нельзя, ни под каким предлогом. Педагогические часы нужно проводить в другое время или в другом формате, но чтобы воспитатели находились на своих рабочих местах», — отметил мэр.

Проверки должны быть проведены до 10 февраля.

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