Уфа, , 08:15 — REGNUM Мужчина погиб после наезда на него автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что дорожное происшествие произошло вечером 25 января на автотрассе Уфа — Инзер — Белорецк. Автомобиль «Лада Веста», под управлением жителя Челябинской области, на 44-м км этой трассы наехал на жителя Уфы.

Отмечается, что 40-летний пешеход получил не совместимые с жизнью травмы.

По словам 40-летнего водителя, погибший следовал посередине дороги в попутном направлении. На его одежде не было обнаружено световозвращающих элементов.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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