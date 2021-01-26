Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся страдали тяжёлой сопутствующей патологией.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 653 человека. Общее число подтверждённых случаев заражения, тем временем, достигло 29 813 (148 новых случаев). Выздоровели к настоящему времени 27 105 пациентов, в том числе 122 за сутки.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1739 коек, занято — 1041, свободно — 698 коек. Занятость коечного фонда составляет 59,9%. Амбулаторное лечение проходят 1014 пациентов с COVID-19, наблюдается 1328 человек», — отметили в штабе.