Портленд, США, , 07:28 — REGNUM В Портленде (штат Орегон, США) при наезде автомобиля на пешеходов погиб один человек и пятеро пострадали. Об этом 25 января сообщает пресс-служба местного управления полиции.

По данным правоохранителей, приблизительно в 13:00 по местному времени автомобиль совершил наезд на пешеходов, после чего его водитель пытался сбежать с места преступления. Его задержали местные жители и передали прибывшим к месту инцидента полицейским.

В ближайшую больницу в тяжёлом состоянии был доставлен один из пострадавших, который вскоре умер. Жизни ещё пятерых пострадавших ничего не угрожает. Полиция округа начала расследование произошедшего.

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