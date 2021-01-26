Чита, , 07:00 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 33 383 человека, причём 211 из них обнаружили за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у двух человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 624 человека. Из общего количества пациентов моногоспиталей 85 (-8 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 45 (+2 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 30 846 пациентов (+245 за последние сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

Читайте также: Ещё 10 жителей Забайкалья стали жертвами COVID-19