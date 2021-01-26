Барнаул, , 06:47 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 26 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1884 человек, причем 13 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией(10 603 человек, +47 за последние сутки) и ОРВИ (20 227 человек, +141 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 38 084 человека (+189 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 353 (-22 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 108 пациентов (-4 за последние сутки). Сначала учебного года в крае выявлено 1542 детей с коронавирусом (+12 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 34 130 человек (+210 за последние сутки).

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