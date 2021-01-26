Уфа, , 06:39 — REGNUM Пожар на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» полностью ликвидирован, 25 января сообщает пресс-служба МЧС России по Башкирии.

Перед пожаром на предприятии произошел взрыв. Огонь охватил две емкости с метановодородом. Пожару присвоили четвертый номер сложности, позже понизив его до третьего. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту инцидента.

Ранее стало известно, что при пожаре на этом предприятии погиб человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января произошел пожар на складе в нежилом здании в Московской области. Пострадавших в результате инцидента нет.

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