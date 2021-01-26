Тюмень, , 05:28 — REGNUM В Тюменской области в 2020 году прокуроры выявили 1,2 тыс. нарушений в следственных изоляторах, колониях, исправительном центре и уголовно-исполнительных инспекциях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Нарушения, в основном, наблюдались в условиях, режиме содержания и отбывания наказания, медико-санитарном обеспечении, пожарной безопасности, использовании труда осужденных. Для их устранения внесли 83 протеста, 349 прокурорских представлений, направили в суды 31 исковое заявление, возбудили 38 дел об административных правонарушениях. По требованию надзорного ведомства наказаны 797 должностных лиц уголовно-исполнительной системы, 43 сотрудника ФСИН привлечены к административной ответственности, двое осуждены за уголовные преступления.

На 1 января 2021 года в следственных изоляторах и исправительных учреждениях содержалось более 7,3 тыс. лиц, на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях состояло около 6,7 тыс. осуждённых, в исправительном центре находилось 73 человека.