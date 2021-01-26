Джакарта, , 05:13 — REGNUM Не менее десяти человек оказались заблокированы в угольной шахте из-за схода оползня в Индонезии, сообщает Синьхуа.

По его данным, инцидент произошел в провинции Южный Калимантан на юге страны. Других подробностей произошедшего пока не обнародовано.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в индонезийской провинции Западная Ява произошел сход оползня из-за долговременных ливней. В результате стихийного бедствия погибли 13 человек, различные травмы получили 18. Еще 27 числились пропавшими без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пропавших без вести при сходе оползня в Индонезии выросло до 27