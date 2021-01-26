Уссурийск, Приморский край, , 04:40 — REGNUM В Уссурийске в одной из квартир жилого дома по улице Ленинградской обнаружено тело девочки семи лет с признаками насильственной смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

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На момент обнаружения тела ребёнка в квартире находилась 37-летняя мать девочки, у которой имелись признаки психического расстройства.

Городская прокуратура начала проверку по факту смерти ребёнка. По результатам следствия при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснодарский краевой суд вынес оправдательный вердикт по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки.