Нью-Дели, , 04:22 — REGNUM Военный вертолет разбился в индийском Кашмире, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.

Сообщается, что на борту воздушного судна находились два пилота ВВС Индии. В результате крушения вертолета один пилот погиб, второй получил серьезные травмы и был доставлен в военный госпиталь. По предварительной версии, причиной падения боевой машины стала техническая неисправность. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января на юго-востоке ЮАР разбился вертолет скорой медицинской помощи. В результате крушения погибли пять человек — пилот и четыре медицинских работника. Отмечалось, что перед падением вертолета произошел взрыв.

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