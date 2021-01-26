Красноярск, , 04:03 — REGNUM Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства двух человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 1994 году Быков поссорился с одним из членов возглавляемой им преступной группы. По мнению последнего, распределение доходов от совместной деятельности было несправедливым.

Позже перед автомобилем, в котором находился Быков, произошёл взрыв. Он подумал, что это покушение, и решил убить конфликтовавшего с ним члена преступной группы Александра Наумова и его близкого друга Кирилла Войтенко.

Бизнесмен поручил расправиться с мужчинами своему знакомому Владимиру Татаренкову. Некоторое время исполнители следили за жертвами. 24 июля 1994 года Наумов и Войтенко ехали в автомобиле в Свердловском районе Красноярска. В этот момент их расстреляли из огнестрельного оружия.

Ранее суд вынес обвинительные приговоры в отношении исполнителя, пособника и одного из организаторов убийств.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Свердловский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, материалы уголовного дела содержатся в 18 томах.

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