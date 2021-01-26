Южно-Сахалинск, , 03:02 — REGNUM На Сахалине в Долинске пенсионер скончался в очереди в банке. 74-летний местный житель так и не дождался, когда его обслужат. Региональным СУ СКР проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Мужчина пришёл в банк и присел на лавку в ожидании своей очереди, когда пришло время его обслуживания он не откликнулся на призыв сотрудника банка. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть, пишет телеграм-канал «ЧП Сахалин».

Судебно-медицинской экспертизой предварительно установлено, что мужчина скончался из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Телесных повреждений на теле пенсионера не было.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь постояльцев дома престарелых отравились едой в подмосковном Реутове. Они почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.