Анкоридж, США, , 02:51 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг подземных толчков находился в 38 километрах к юго-западу от населенного пункта Кордова. Глубина его залегания составила 14,9 километров. По предварительным данным, повреждений инфраструктуры или пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индонезии. Его очаг располагался в 14 километрах от залива Бинтуни на глубине 10 километров. Пострадавших не было.